Simon Dion-Viens remporte la victoire à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était de retour en piste à l’Autodrome Chaudière, dans la série NASCAR Truck. Au volant de la camionnette 37 Rousseau Métal, soutenue par le Groupe Véloce et Bumper to Bumper Lévis, le pilote du Kamouraska a été en mesure de remporter la victoire au terme d’une épreuve chaudement disputée.

« La journée a commencé du bon pied pour nous alors que nous avons fait preuve de beaucoup de vitesse lors des essais libres en inscrivant le meilleur temps de la journée, a expliqué Dion-Viens. Lors des qualifications, je me suis élancé en quatrième position et nous avons été en mesure de remonter jusqu’à la première place, ce qui nous a permis d’obtenir la pôle position pour la course principale de la journée », poursuit le pilote.

Partant de la première ligne, les choses se sont bien déroulées et Simon Dion-Viens a eu de bonnes bagarres en piste dès le début de la course.

Il a échangé la première position avec un compétiteur à quelques reprises. Encore une fois, plusieurs relances ont marqué l’épreuve en raison d’incident sur la piste, mais il a été en mesure de reprendre la première position assez rapidement.

Après avoir résisté aux assauts de ses compétiteurs, en particulier de Cédric Lemay qui était encore une fois très rapide, il a remporté sa première victoire de la saison dans la série NASCAR Truck.

« C’est vraiment un travail d’équipe et je suis particulièrement content d’avoir remporté cette course! Nous avons rencontré notre lot de difficultés depuis le début de l’année, et ça fait vraiment du bien d’être de retour sur la plus haute marche du podium. Je tiens à remercier mon chef d’équipe Clément Samson et tous mes équipiers qui ont travaillé très fort sur le bolide afin de le rendre hyper compétitif », a conclu le pilote.

Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook et Instagram à @sdvautosport.

Source : Simon Dion-Viens