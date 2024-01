Simon Dion-Viens signe un nouveau partenariat

En vertu d’une entente signée au cours des dernières semaines, le coureur automobile Simon Dion-Viens de Saint-Joseph-de-Kamouraska portera dorénavant les couleurs du groupe de concessionnaire Duclos Chrysler afin de participer aux quatre épreuves québécoises de la série NASCAR Canada.

Les propriétaires du Groupe Duclos, Marcel et Louis-Philippe Duclos, se réjouissent de cette nouvelle.

« Par le biais de nos concessionnaires, nous avons fait l’achat d’une voiture de circuit routier qui permettra à Simon d’effectuer un retour dans la série canadienne de NASCAR », ont-ils expliqué.

De son côté, Simon Dion-Viens est ravi de poursuivre sa carrière au sein de la série professionnelle Nascar Canada. « Je suis vraiment heureux et motivé de ma toute nouvelle association avec Duclos Chrysler. J’adore m’entourer de gens dynamiques et je partage la même vision que l’équipe en place dans leurs différentes concessions. Avec des valeurs axées vers le service à la clientèle, je suis très fier d’avoir l’opportunité de les représenter sur les plus grands circuits canadiens. Nul doute que ce partenariat avec Duclos Chrysler m’ouvre de nouvelles perspectives pour les prochaines saisons de course automobile à venir », a jouté le pilote.

Avec l’addition de cette nouvelle voiture de circuit routier, Dion-Viens sera en mesure de disputer le Grand Prix de Trois-Rivières au cours de l’été 2024, le Grand Prix de Mirabel, en plus des deux épreuves sur circuits ovales québécoises tels les événements de l’Autodrome Chaudière ainsi que la toute nouvelle épreuve de l’Autodrome Montmagny en fin de saison.

Il est aussi à noter que plusieurs autres partenaires se joignent au programme de course 2024 de l’équipe SDV Autosport. Ceux-ci seront annoncés au cours de l’hiver.

Source : SDV Autosport