Simon Dion-Viens : Un phénomène météo majeur en plein milieu d’une course

Le pilote du Kamouraska Simon Dion-Viens a assisté à un impressionnant phénomène météorologique alors qu’il coursait sur une piste de Toronto. L’événement a été annulé 20 minutes après le départ et les dégâts sont majeurs.

Rejoint quelques jours plus tard pour parler de l’événement, Dion-Viens semblait encore sous le choc qu’il n’y a pas eu plus de blessés ou de décès après ce qui s’est passé samedi à la Coupe Nissan Sentra à laquelle il participait.

Qualifié en quatrième position le matin, le coureur automobile a commencé la course en après-midi un peu plus tôt, car elle avait été devancée par l’organisation en raison des alertes météo. De façon imprévisible, ce qui ressemblait fortement à une tornade s’est formé quelques minutes après le début de la course.

« De grosses structures métalliques ont frappé des fils électriques, qui sont tombés par terre, causant des pannes d’électricité. Un camion a été défoncé de bord en bord par une grosse pièce de métal. Ç’a brassé beaucoup », racontait le pilote.

Le phénomène était très localisé, a-t-il remarqué, car sur la piste, à un kilomètre des débris majeurs, il ne faisait que pleuvoir.

Les dommages pour son équipe sont minimes comparées à d’autres à proximité : auvents arrachés et deux roues avec leurs pneus sont partis au vent. Il ne les a jamais retrouvés.

Des mètres plus loin, la désolation était plus frappante. Son voisin cherchait même sa remorque de course, lorsque la tempête s’est calmée. Elle était rendue 800 pieds plus loin. Selon ce qu’il a pu entendre, des gens ont été blessés, dont un caméraman qui aurait chuté et reçu des débris.

« C’est surprenant quand même. Je ne comprends même pas qu’il n’y ait pas eu plus de blessés graves, c’est quasiment un miracle », a-t-il dit.

La course n’a évidemment pas eu lieu. L’événement du lendemain a été tenu, mais un ennui avec le véhicule a forcé l’abandon du pilote.

Saison 2022

Pour sa 16e saison de course, le pilote aura un été plus chargé que jamais, avec une quinzaine de courses. Après deux étés plus ralentis par la pandémie, Simon Dion-Viens s’offre la totale. Il sera en activité dans trois différentes séries de courses du côté du Québec et l’Ontario. Il participera dans les prochains mois à des épreuves de la série canadienne NASCAR Pinty’s et NASCAR, Truck ainsi qu’à quelques courses en circuit routier dans la série canadienne Nissan Sentra Cup.