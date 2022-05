Une femme de Saint-Pascal impliquée dans un grave accident à Rivière-du-Loup

Une quadragénaire de Saint-Pascal a été blessée et a dû fournir un échantillon sanguin pour vérifier si elle conduisait après avoir bu trop d’alcool, à la suite d’un accident survenu à Rivière-du-Loup samedi soir dernier. L’événement est survenu au coin des rues Desjardins et St-Pierre, le 21 mai en soirée.

L’impact a été violent. Selon les premières constatations, la voiture conduite par la dame de Saint-Pascal aurait percuté celle conduite par une septuagénaire. La dame de 74 ans a d’ailleurs été blessée gravement et a dû être transportée dans un hôpital de Québec où on ne craint maintenant plus pour sa vie, confirmait Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Le passager, âgé de 77 ans, a aussi été blessé gravement. Deux autres occupants plus jeunes n’ont pas été blessés grièvement.

Pour ce qui est de la dame de 45 ans de Saint-Pascal qui conduisait l’autre véhicule, une demande d’échantillon sanguin a été effectuée en raison des doutes des policiers. Les résultats sont attendus d’ici quelques semaines et il sera ensuite déterminé si des accusations seront portées contre elle. La vitesse pourrait aussi être en cause.