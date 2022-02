Ski de fond : Le Club sportif Appalaches remporte quatre médailles

La compétition qui s’est déroulée à Saint-Antonin était une première pour plusieurs jeunes de la région. Elle leur a permis de montrer tout leur talent en style libre (pas de patin).

Dans la catégorie M10 (2 km), Jules Dufresne a reçu la médaille d’argent en 9 min 43 s et Clément Marquis a reçu la médaille de bronze avec un temps de 9 min 49 s Dans la Catégorie M12 (3 km), Emma Lord a obtenu une quatrième position en 19 min 6 s Chez les garçons de ce groupe d’âge, Oscar Dufresne a terminé premier en 13 min 15 s Alphée Saint-Pierre a manqué le podium de 14 secondes seulement et Damien Lanoue a bouclé le 3 km en 16 min 39 s Enfin, chez les M14 (5 km) Malo Clotteau a terminé troisième en 23 min 47 s suivi de Victor Hotte en 24 min 49 s et Etienne Martel en 26 min 58 s

Grâce au programme jeunesse du Club, la relève est assurée pour de nombreuses années. Ce programme fonctionne grâce à l’implication de parents bénévoles et de moniteurs issus du programme. Il permet d’enrichir l’offre sportive dans notre région et à plusieurs jeunes de découvrir une nouvelle passion.

Source : Club sportif Appalaches