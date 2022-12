Soirée swing de Noël et lancement d’album avec Tea for 20’s

La communauté swing de Kamouraska et le groupe de musique rimouskois Tea for 20’s se sont alliés pour proposer une soirée de Noël festive tout en swing. À l’occasion de la sortie de son tout nouvel album Reviens-moi à temps pour Noël, le groupe jazz Tea for 20’s a choisi de démarrer sa tournée de lancement à la salle municipale de Saint-Germain-de-Kamouraska, ce samedi 10 décembre.

La soirée débutera avec un cours d’initiation au Lindy Hop (swing) d’une heure, afin de transmettre les bases de la danse aux non-initiés. À 20 h 30, le groupe de six musiciens en mettra plein la vue avec des classiques de Noël québécois revisités en swing festif et audacieux. Une cinquantaine de danseurs provenant de Rimouski à Québec ont déjà annoncé leur présence.

Achat de billets : swingkamouraska@gmail.com

Prévoir des chaussures (idéalement à semelle lisse pour mieux danser) car les bottes devront être laissées au vestiaire et apporter vos propres consommations, il n’y aura pas de service de bar sur place.

Suite à une longue pause imposée par la pandémie, le swing reprend vie dans le Kamouraska. En effet, un cours de Lindy Hop (type de swing) de 30 élèves âgés de 13 à 70 ans s’est donné cet automne au Studio Somance à Saint-Pascal. Les professeurs Véronique Prince et Martin Otabé ont créé ce cours afin de transmettre leur passion et de créer une communauté régionale qui a envie de danser. « L’idée est que la communauté s’agrandisse afin de multiplier les occasions de se réunir pour danser. Les élèves vous le diront, c’est contagieux ».

Originaire de la région de Québec, Véronique dansait de 3 à 4 fois par semaine avant de s’établir dans le Kamouraska il y a 2 ans et demi. « C’est ce qui me manquait le plus quand je me suis établie ici. Il fallait faire quelque chose, mais j’étais loin de m’imaginer que l’idée serait reçue avec autant d’enthousiasme. C’est une belle surprise ! ». Au-delà de l’intérêt local, il y a des contacts avec les groupes de la région, Trois-Pistoles et Rimouski notamment, afin de créer des événements et ateliers ensemble. Le groupe débutant de cet automne passera en niveau deux cet hiver et il y a de la demande pour un nouveau groupe débutant, sans compter les demandes provenant d’autres municipalités.

Source : Véronique Prince