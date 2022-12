Isolation MJ accueille désormais… la bibliothèque de Saint-Alexandre

Devant quitter l’école primaire de Saint-Alexandre, la bibliothèque de la municipalité a finalement trouvé sa place pour se relocaliser. Un espace est désormais loué à même l’entreprise Isolation MJ sur la route 289 à Saint-Alexandre.

Les espaces venaient à manquer du côté des immeubles municipaux de Saint-Alexandre. Il fallait donc trouver une alternative.

« Lorsque nous avons acheté le bâtiment du groupement forestier, on savait que ce serait trop grand pour nous », indiquait la copropriétaire Marie-Claude Boucher. Un espace demeurait donc en location pour un commerce ou un organisme.

La Municipalité a approché l’entreprise pour utiliser le local en question. « Nous avons fait des réaménagements pour les accueillir, entre autres renforcer la structure du plancher, car il faut l’admettre, c’est lourd des livres », ajoute-t-elle, en riant.

Ainsi, un bail de trois ans a été signé et la bibliothèque a rouvert ses portes récemment. Comme l’endroit est beaucoup plus petit qu’à l’époque de son installation à l’école, soit 500 pieds carrés, chaque petit centimètre est bien utilisé. Des livres en trop ont été entreposés dans des espaces appartenant également à Isolation MJ.

Via le bulletin municipal Alex le Jaseur, on explique que deux places de stationnement sont réservées aux usagers de la bibliothèque face à l’édifice. La bibliothèque offrira les mêmes services qu’auparavant, sauf dans un local beaucoup plus petit.

« L’exiguïté du local ne nous permet plus d’offrir l’accès à un ordinateur public. Ainsi, les recherches dans le catalogue en ligne ne sont plus disponibles. Il n’y a pas présentement d’accès au local de la bibliothèque pour personnes à mobilité réduite. La collection disponible sur place a été réduite de façon significative, ce qui implique que tout usager n’aura accès qu’à une petite portion de ce que nous offrions dans les locaux de l’école. De plus, la collection entreposée ne sera pas accessible avant l’obtention de nouveaux locaux. Nous allons donc privilégier les demandes spéciales pour répondre aux besoins des usagers », écrit-on.