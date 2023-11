Soudain les îles, spectacle pour le jeune public à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent Soudain les îles le dimanche 26 novembre à 10 h. Ce spectacle s’adresse à un jeune public de deux à six ans. Afin de rendre l’expérience théâtrale des plus agréables, ce spectacle est présenté en jauge réduite. La capacité maximale d’accueil est de 60 personnes.

Les îles… ces étendues rocheuses, terreuses ou végétales qui émergent des mers, des lacs, parfois même des flaques d’eau… Tantôt tellement grandes qu’elles pourraient supporter tout un monde, tantôt toutes petites, comme une bouée pour nous garder à flot… Et si elles pouvaient être des métaphores de nos territoires intérieurs, ces espaces imaginaires et émotifs qui forment le lit de notre créativité? Soudain, les îles nous transportent au cœur d’un univers marionnettique sensoriel, naviguant entre l’étrange et le familier.

Inspirée des matières et créatures qui jonchent le littoral et habitent les océans, cette nouvelle création issue de la rencontre entre les Incomplètes et l’artiste multidisciplinaire Laurence Petitpas invite à se laisser porter librement par les vagues. Jouant sur les principes d’apparition et de disparition, de construction et de destruction, ce spectacle dessine des mondes possibles et met en lumière la force du geste créateur qui habite chaque être humain, dès la petite enfance.

Articulé autour du symbole de l’île et puisant dans les mythologies liées à la mer, Soudain les îles est un solo sans paroles. Les billets sont disponibles au salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon