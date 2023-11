Grande semaine des tout-petits : Participez au Rallye des bibliothèques

La Démarche COSMOSS profite de la Grande semaine des tout-petits qui débute ce dimanche pour lancer le concours le Rallye des bibliothèques. Ce nouveau concours, qui se tiendra du 20 novembre au 10 décembre inclusivement, vise à encourager les adultes à transmettre le plaisir de la lecture à un enfant en faisant découvrir le merveilleux monde des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent.

Durant cette période, un coupon de participation sera remis aux adultes accompagnés d’un enfant à chacune de leur visite à une bibliothèque. Grâce à la collaboration du Réseau BIBLIO, des bibliothèques indépendantes et des démarches locales COSMOSS, un ensemble de livres jeunesse 0-5 ans sera tiré dans chacun des huit territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La Matanie. Le tirage aura lieu dans la semaine du 18 décembre 2023 parmi tous les coupons reçus d’une même MRC. La famille gagnante pourra recevoir son prix à la bibliothèque de son choix.

Le livre, un jouet merveilleux

Il existe beaucoup d’avantages à mettre en contact très tôt les tout-petits avec les livres. L’éveil à la lecture et à l’écriture dès la petite enfance permet, entre autres, de développer le plaisir de lire, d’améliorer la motivation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’entrée à l’école. Les bibliothèques publiques mettent à la disposition des familles un vaste choix de livres et de jeux éducatifs, des espaces de lecture adaptés et des lectures du conte, le tout gratuitement.

Source : COSMOSS Bas-Saint-Laurent