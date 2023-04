Souper crabe… pour emporter

Le souper crabe du Club Lions de Saint-Pascal, organisé depuis plusieurs années, est de retour le samedi 29 avril en formule pour emporter. Il s’agit de la plus importante activité de financement pour le Club dont les profits permettent d’aider les plus démunis et de collaborer aux projets de certains organismes la communauté. Pour les intéressés, trois points de service sont prévus : La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup. Pour informations et réservations, Lion Mélanie Beaulieu au 418 868-9423.

Source : Club Lions Saint-Pascal