Spectacle au Théâtre des Prés

C’est tout en douceur que la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain poursuivront leur partenariat qui avait débuté il y a déjà 16 ans.

Après deux années de pause obligée par la pandémie, les deux partenaires remettent progressivement sur les rails l’offre de spectacles du Réseau d’été du ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec).

Au moment de prendre la décision, la pandémie nourrissait encore quelques incertitudes si bien que pour l’été 2022, un seul spectacle sera présenté. Ce sera Voyages et autres histoires de l’harmoniciste Guy Bélanger, le vendredi 15 juillet à 20 h.

Après la parution de six albums solos et six bandes sonores de films et séries télé, l’harmoniciste-chanteur Guy Bélanger offre un nouvel album et une tournée qui présente toute la magnitude de son talent.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et chez Provigo à Saint-Pascal.

Source : Salle André-Gagnon