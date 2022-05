La scène Promutuel Assurances à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud

Le directeur général de Promutuel Assurances Montmagny-L’Islet, Pierre Beauregard, précise que « la compagnie a plusieurs clients dans L’Islet-Sud et nous voulions consolider notre présence dans ce secteur ». Depuis 2017, des artistes connus se sont produits à la Médiathèque : Marc Hervieux, Johanne Blouin, Guylaine Tanguay, Sophie Pelletier, Irvin Blais et Christian-Marc Gendron. Les installations temporaires d’alors, bien que convenables, ont mis en évidence le besoin de doter le territoire d’une installation permanente, soit une scène en bois et de grandes dimensions. Finalement, le bâtiment patrimonial dans lequel est installée la Médiathèque L’Héritage, soit l’église de Sainte-Perpétue, constitue sans aucun doute une clé importante de cette belle avenue. Plusieurs espaces sont disponibles pour la tenue de pratiques et de spectacles qui permettront la présence de ce chœur bien connu dans les murs du bâtiment.