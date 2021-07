Sportsman QC TEC : Luttes des plus serrées pour les championnats

Le samedi 3 juillet, la Série Sportsman QC TEC sera du côté de l’Autodrome Montmagny pour participer à son 4e programme de la saison.

Pour un deuxième programme consécutif, le nombre de pilotes inscrits pour cette épreuve est de 30 et plus. En effet, en date du 29 juin, déjà 30 équipes ont confirmé leurs présences alors qu’au dernier programme, 33 pilotes ont pris le départ.

Pour ce programme, 13 pilotes recrues seront en piste. Parmi ceux-ci, on retrouve le #18 Pier-Olivier Lizotte de Saint-Pacôme qui occupe actuellement la tête du classement des recrues Brossard Performance avec seulement quatre points d’avance sur son plus proche rival, le #59 Marc-André Lesage. En 3e position, on retrouve le #80F Zachary Fauteux de Mascouche. Le jeune pilote était absent lors de la 1re épreuve, mais a été chercher le prix de la semaine de la meilleure recrue Chatterie Exotiks Cat à ses deux présences avec une 6e et une 4e position. Avec six courses à faire, la course au championnat des recrues s’annonce des plus serrée. Quant aux vétérans, il n’y a aucun doute qu’ils nous offriront un spectacle à la hauteur des attentes des amateurs.

Actuellement en tête du classement général, le #72 Louis-Philippe Lauzier (317 points), s’est montré des plus constants depuis le début de la saison. C’est sans aucun doute ce qui lui permet d’occuper ce rang. Mais nous connaissons champion défendant de la Triple Couronne TEC de la saison 2020 ; il a soif de victoires. À seulement deux points derrière, on retrouve le #22 Stéphane Decoste d’Oka (315 points). Le pilote vétéran est monté sur le podium à deux reprises en trois programmes.

Remportant la victoire du Steve Lesage 150 XPN Canada, le #40 Sylvain Labbé a cumulé 313 points depuis le début de la saison. Avec 109 courses en carrière avec la Série Sportsman QC TEC, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a toute l’expérience pour se battre pour le championnat.

Le # 42 Sébastien Bouchard d’Alma (303 points) et le # 80 Stéphane Fournier de Québec (301 points) complètent le top 5 du classement général à ce jour.

À ces pilotes s’ajoutent le # 13 Michael Tremblay, le #97 Charles Harvey, le #32 Stéphan Hardy et le #07 Jonathan Côté qui sont tous dans le top 10 au classement et qui sont en quête de leur première victoire avec la Série Sportsman QC TEC.

Source : Série Sportsman QC TEC