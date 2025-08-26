SQDC : Aucune nouvelle succursale prévue en Côte-du-Sud

Alors que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac évalue la possibilité d’accueillir une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC), la Côte-du-Sud ne figure pas dans les plans d’expansion de la société d’État. Celle-ci prévoit cependant deux déménagements, et espère quelques ouvertures ailleurs au Québec d’ici la fin de son présent exercice financier, prévu pour mars 2026.

Pour l’instant, la seule succursale active dans la région demeure celle de Montmagny, ouverte depuis janvier 2025 et située sur le boulevard Taché Est, dans le secteur des Galeries Montmagny. Dotée de trois caisses et offrant environ 250 produits, elle sert de point de référence pour les consommateurs du secteur. Selon la SQDC, son rendement est jugé satisfaisant.

« La succursale de Montmagny s’intègre parfaitement dans la région, et atteint les objectifs souhaités par la population. Les indicateurs que nous suivons régulièrement sont alignés avec nos prévisions, ce qui témoigne d’une bonne réception de notre offre par la clientèle locale », a indiqué le Service des communications de l’organisme, tout en soulignant « le travail soutenu des équipes », et « la pertinence du positionnement » de cette succursale.

Pour les consommateurs du Kamouraska, la situation demeure partagée. Ceux de l’est du territoire continueront de se tourner vers Rivière-du-Loup, plus près géographiquement, tandis que ceux de La Pocatière, presque à mi-chemin, peuvent se tourner vers la succursale de Montmagny. Il est toujours possible de commander en ligne.

Rentable pour Québec

Le réseau de 97 succursales de la SQDC, stable depuis un an, a généré des ventes de 622,1 M$, comparativement à 567,8 M$ en 2023. En volume, ces succursales ont écoulé 114 804 kg de cannabis, contre 100 254 kg lors de l’exercice précédent. Le commerce en ligne via sqdc.ca a pour sa part généré 40,0 M$ de ventes, en hausse par rapport à 34,1 M$ en 2023, pour un volume total de 7674 kg, comparativement à 6272 kg l’année précédente.

Au total, la SQDC a enregistré 16,1 millions de transactions, contre 13,9 millions en 2022-2023. Les prix de vente se situaient dans une fourchette allant de 3,21 $/g à 15,69 $/g, selon les produits de cannabis.

En matière de volume global, la SQDC a vendu 122 478 kg de cannabis en 2023-2024, une progression de 15 % par rapport à l’exercice précédent, qui avait totalisé 106 626 kg. Sa part de marché est désormais estimée à 62,8 %, alors que les ventes globales ont crû de 10 %. La hausse s’explique en partie par la durée de l’exercice financier 2023-2024, qui comptait 53 semaines, comparativement à 52 pour l’année précédente.

Une contribution au financement public

Comme le prévoit son mandat, l’ensemble des revenus de la SQDC — incluant le résultat net et la portion québécoise de la taxe d’accise — est versé au ministère des Finances du Québec. Ces sommes servent notamment à financer la prévention, la recherche, et la lutte contre les méfaits liés à l’usage du cannabis et d’autres substances psychoactives.