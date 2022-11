Stationnement à l’hôpital

À la lecture de l’article de Stéphanie Gendron « Implantation difficile des parcomètres dans les stationnements des hôpitaux », paru dans l’édition du 9 novembre 2022 du journal, l’expression qui m’est venue spontanément à l’esprit est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! »

Pourquoi ne pas avoir implanté un système similaire à celui existant à l’Hôpital de Montmagny ? Pour entrer dans le stationnement, on doit arrêter à une guérite automatique où un billet nous est remis, ce qui ouvre la clôture. On doit garder ledit billet en notre possession dans l’hôpital, parce qu’en quittant les lieux, on s’arrête à un guichet dans lequel on insère notre billet, et on paie le montant dû en fonction du temps de stationnement, ou pour une plus longue période si on prévoit revenir. Mais non ! C’est trop simple.

Voilà, c’était mon opinion à ce sujet.

Raymonde Bernier, Saint-Roch-des-Aulnaies