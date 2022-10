Succès au Quartier-Jeunesse 1995 pour la Semaine des maisons des jeunes du Québec

Quartier-Jeunesse 1995 confirme l’immense succès de la semaine des MDJ. Tous ceux qui ont participé à cette semaine ont eu droit à différentes activités.

« Pour la première journée, nous avons fait une porte ouverte à toute la population et offert un petit goûter. La deuxième journée, on demandait aux jeunes pourquoi ils sont prêts(es) à tout pour leur MDJ. La troisième journée a servi à faire un beau ménage devant notre bâtisse et dans nos locaux. L’avant-dernière journée, nous avons eu la visite de Rose-Marie, de la pièce Jeu d’évasion mobilede Rivière-Du-Loup, et nous avons terminé la soirée par le jeu Loup Garou. Pour conclure cette grosse semaine, nous sommes allés jouer au salon de quilles de Saint-Pascal », a indiqué le président Pierre-Luc Rivard.

Encore une fois, la MDJ aura fait vivre de belles expériences à 55 jeunes de la région et des environs.