À 23 ans, elle remporte un prix important du Réseau des massothérapeutes professionnels

Pour participer, elle devait être membre du réseau et s’inscrire dans l’une des catégories. C’est à l’initiative de sa cousine et sa mère que son nom s’est retrouvé parmi les candidats. Après avoir été retenue parmi trois finalistes, elle a récemment remporté le premier prix.

« Ça me touche et ça me donne toute une tape dans le dos », disait-elle, quelques jours après sa victoire.