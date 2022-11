Succès pour la première édition du gala reconnaissance des bénévoles de Saint-Pamphile

Le 29 octobre dernier a eu lieu la première édition du Gala reconnaissance des bénévoles de Saint-Pamphile. En mettant sur pied cet événement, la Municipalité souhaitait rendre hommage aux nombreux citoyens bénévoles qui offrent leur temps et leur savoir-faire au bénéfice de la communauté.

Sous la formule 5 à 7, les membres des divers organismes, comités organisateurs et conseils d’administration de Saint-Pamphile ont été invités à venir célébrer leur implication. Ce sont plus de 90 personnes qui ont répondu présentes à cette première édition. Durant la soirée, les invités ont reçu la visite de Mme Andrée-Anne Fortin, conseillère à l’action bénévole au centre d’action bénévole (CAB) des MRC de Montmagny et de L’Islet, qui a parlé des bienfaits du bénévolat ainsi que des services offerts par le CAB.

La Municipalité a également profité de l’occasion pour souligner les récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés depuis 2010, qui avaient d’ailleurs apporté leur médaille avec eux pour l’occasion.

Puis, pour clore la soirée, est venu le temps de nommer le récipiendaire du prix « Bénévole de l’année ». C’est en août dernier que la Municipalité avait invité tous les organismes, comités organisateurs et conseils d’administration à présenter la candidature d’un de leurs membres au titre de « Bénévole de l’année ». Que ce soit par ses réalisations ou son implication, le bénévole choisi devait être présenté via un formulaire de candidature.

Le choix du gagnant a été fait par un jury composé de quatre citoyens. Pendant tout le processus de sélection, les membres du jury ont tenu à conserver l’anonymat des candidats pour faire leur choix. Il va sans dire que quand on parle de bénévolat, il est extrêmement difficile de quantifier et de qualifier la valeur de chaque acte et de chaque heure investie. Toutes les causes sont bonnes, et chaque minute de temps donné est un cadeau. C’est pourquoi le jury, après de longues discussions animées, a finalement choisi de procéder par tirage au sort. La récipiendaire de cette première édition est Mme Marjolaine Bourgault, qui fut présentée par les Filles d’Isabelle Cercle Maria Chapdelaine, mais qui est aussi impliquée avec la Fabrique de Saint-Pamphile, le journal L’Écho d’en Haut, le comité MADA, l’association des Bourgault et le Défi Pierre Daigle.

Source : Ville de Saint-Pamphile