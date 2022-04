Super Expo-sciences : Des jeunes de la région se démarquent

La cérémonie de remise de prix de l’édition 2022 virtuelle de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, a eu lieu récemment. Au total, une valeur de 150 000 $ en prix et bourses a été remise aux exposantes et exposants de 12 à 20 ans provenant de toutes les régions du Québec et ayant présenté des projets aussi ingénieux les uns que les autres.

Une lauréate du Kamouraska s’est démarquée : Alizée Richer, Cégep de La Pocatière (Collégial 1), avec son projet Les tisserands du monarque. Elle a remporté les prix suivants : médaille du Réseau Technoscience – Bronze Collégial, accompagnée d’une bourse de 300 $ ; la Bourse d’études de l’Université de Sherbrooke, faculté de la médecine et de la science santél ; le Prix de reconnaissance Francis-Boulva.

Les résumés des projets présentés lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2022, sont disponibles sur le web à technoscience.ca/finales-regionales/super-expo-sciences/.­­