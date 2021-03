La flambée des cas de COVID-19 au Kamouraska et dans Rivière-du-Loup amène la Santé publique à ouvrir un centre de dépistage supplémentaire à la salle municipale de Saint-Pacôme.

Un phénomène de supertransmission d’un variant de la COVID-19 est actuellement observé dans de nombreuses écoles de l’ouest du territoire du Bas-Saint-Laurent, soit les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Toutes les écoles sont fermées et les élèves feront leurs apprentissages en ligne jusqu’au 5 avril.

« Le Bas-Saint-Laurent vit une situation sans précédent depuis le début de la pandémie. 89 % des cas actifs sont concentrés dans Rivière-du-Loup et le Kamouraska. 60 % des cas concernent des élèves ou du personnel des écoles du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup », a indiqué le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent Sylvain Leduc.

La région a enregistré 46 cas jeudi et 41 cas vendredi. « Ça fait beaucoup pour une région comme le Bas-Saint-Laurent », a-t-il indiqué.

On compte maintenant neuf hospitalisations en date de vendredi.

La transmission communautaire est accrue et accélérée, elle a rejoint 16 des 18 écoles en une seule semaine sur le territoire du centre de service, où l’on compte au moins un cas. Six écoles sont en éclosion (plus de deux cas).

« Pour reprendre le contrôle, on doit intervenir rapidement et plus agressivement. Il n’y aura pas de présence à l’école pendant 12 jours, grâce au congé de Pâques. On pense que cette période va ralentir la transmission et améliorer notre situation. Il y a une grosse condition ; il faut en profiter pour que tout le monde collabore. On doit restreindre toute activité ou déplacement non essentiel et surtout éviter les rassemblements », a ajouté le Dr Leduc.

Le centre de dépistage de Rivière-du-Loup a une capacité à tester 600 personnes par jour. La Pocatière peut tester 250 personnes par jour.

Pour dépister plus de gens, la Santé publique ajoute dès vendredi un centre de dépistage supplémentaire à la salle municipale de Saint-Pacôme qui pourra tester 500 personnes par jour.

Écoles

Le directeur du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup Antoine Déry soulignait lors du même point de presse que le calendrier scolaire, avec Pâques et des journées pédagogiques, est favorable au passage en ligne jusqu’au 5 avril inclusivement, puisqu’il n’y aura que de trois à quatre jours de classe en ligne.

« On a tous les équipements nécessaires pour que chaque enfant puisse en disposer d’un. Notre personnel est habilité », a dit M. Déry.