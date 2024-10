Surveillance accrue des sentiers de quad dans la MRC de L’Islet

Le lundi 14 octobre en fin de journée, une surveillance aux abords des sentiers de quad a eu lieu à Saint-Marcel et Saint-Cyrille-de-Lessard dans la MRC de L’Islet par la Sûreté du Québec et les agents de protection de la faune. C’est au total cinq quads et plus de 35 autres véhicules hors route qui ont été interceptés.

La prudence et la vigilance étaient toutefois présentes dans la région, car aucun constat et avertissement ne fut donné. Par contre, une arrestation a été effectuée en raison d’un permis de possession et d’acquisition d’arme à feu expiré. Le dossier suit son cours.

Conseils de sécurité pour les sentiers de quad

Il est essentiel de toujours porter un casque et des lunettes de sécurité, surtout si votre casque n’est pas équipé d’une visière. Veillez à maintenir une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède, tout en gardant vos phares blancs allumés ainsi que le feu de position rouge à l’arrière. Lorsque vous traversez des chemins publics, faites-le uniquement aux endroits signalés. Avant de partir en randonnée, planifiez votre parcours et renseignez-vous sur l’état des réseaux, comme iQuad. Respectez également les propriétés privées en obtenant l’autorisation des propriétaires pour circuler sur leur terrain ou en restant sur les sentiers.

Rappel de la réglementation

Les quadistes doivent respecter les mêmes lois que les automobilistes concernant la conduite sous l’influence de l’alcool ou des drogues. La vitesse maximale autorisée dans les sentiers est de 50 km/h, et il est impératif de suivre la signalisation en vigueur. Depuis le 10 septembre 2021, tout conducteur de quad doit posséder un permis de conduire valide pour circuler sur les chemins publics, dans les sentiers, ou sur des terres publiques et privées. De plus, les jeunes de 16 et 17 ans doivent obtenir un certificat d’aptitude délivré par la FQCQ et détenir un permis de conduire en règle. En 2023, la Sûreté du Québec a déploré 24 décès de quadistes, dont 12 impliquaient des personnes ne portant pas de casque, soulignant l’importance de cet équipement pour la sécurité.