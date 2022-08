Sylvain Lemieux est le candidat libéral de Côte-du-Sud

Après s’être rallié à Marie-Eve Proulx lors de l’élection de 2018 et avoir critiqué les libéraux à plusieurs reprises dans le passé pour sa réforme du réseau de la santé, l’homme d’affaires de La Pocatière Sylvain Lemieux portera finalement les couleurs libérales dans Côte-du-Sud, en vue du scrutin du 3 octobre prochain.

La rumeur n’était plus qu’un secret de polichinelle depuis quelques jours, mais l’annonce réalisée en compagnie de la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade est venue officialiser le tout le 2 août à Saint-Jean-Port-Joli. Sylvain Lemieux a d’abord été présenté par l’ancien député Norbert Morin et président de l’Association libérale de Côte-du-Sud comme un candidat aux solutions « innovantes ».

Lorsqu’il a pris la parole, le principal intéressé s’est essentiellement vendu comme un homme d’affaires depuis plus de 40 ans, lui qui est propriétaire d’un garage dont il a diversifié les activités dans la location de véhicules, l’entreposage et le déneigement au fil des ans. Il a aussi misé sur ses implications dans la communauté, en évoquant notamment sa participation au conseil d’administration de Développement économique La Pocatière.

Très mobilisé en 2018 autour de l’enjeu des soins de santé, dans la foulée de la réforme Barrette réalisée sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, il avait été, un an auparavant, le cooroganisateur de la marche pour le maintien des soins de proximité à l’hôpital de La Pocatière, dont les ruptures de services répétées au bloc opératoire, par manque d’anesthésiologistes, ne cessaient de faire la manchette. Il dit aujourd’hui que le manque d’écoute du Parti libéral de l’époque l’avait incité à donner son appui à la députée caquiste actuelle. Quatre ans plus tard, il tire un constat décevant de Marie-Eve Proulx et choisi la « machine libérale », plutôt que se présenter indépendant comme il l’a déjà évoqué.