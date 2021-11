Sylvain Roy, nouveau préfet de la MRC de Kamouraska

Au moment de mettre sous presse, le dépouillement des voix avait toutefois été ajourné, les résultats de deux bureaux de vote à Saint-Onésime-d’Ixworth étant toujours attendus. Les résultats de deux autres bureaux de scrutin, l’un à La Pocatière et l’autre à Saint-Philippe-de-Néri, devaient également être revalidés, le nom des candidats ne figurant pas sur la feuille des résultats, ceux-ci ayant été attribués temporairement lors du dépouillement en fonction de l’ordre alphabétique des candidats sur le bulletin de vote, M. Hénault étant le candidat #1 et M. Roy le candidat #2.

« C’est un honneur pour moi d’avoir été élu. Je chérissais la préfecture depuis 2005, lorsqu’on l’a soumise à l’élection au suffrage universel. Je prévois me mettre au travail tout de suite en rencontrant d’abord le préfet sortant Yvon Soucy, ensuite la direction générale, et le reste de l’équipe à la MRC pour voir l’évolution des dossiers et bien prioriser ce qui doit être travaillé urgemment. Après ça, on va se faire un plan d’action pour la suite. »