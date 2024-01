Tchin-tchin! : Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins et spiritueux disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, des bulles pour débuter la nouvelle année!

Domaine St-Jacques Brut 2020

34,75 $ — 14 721 888 – 12,3 % — 6,9 g/l

Un excellent vin effervescent québécois produit selon la méthode traditionnelle, c’est-à-dire comme un champagne. L’assemblage égal de vidal et de chardonnay offre un nez riche et alléchant, grâce à un élevage sur lies de 24 mois. Des notes florales et anisées invitent une bulle fine, élégante et d’une persistance crémeuse, sur une finale de pommes golden. À la fois gastronomique et tonique, une bulle idéale pour toute occasion festive. Le Domaine St-Jacques est un vignoble familial situé à Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie.

Masi Modello Prosecco

19,30$ – 13572729 – 11 % – 9,6 g/l

Pour s’offrir la dolce vita, souligner un anniversaire, ou pour accompagner un apéro festif, l’effervescence du prosecco est sublime grâce à la texture de ses bulles crémeuses, et à la douceur de ses notes de fruits comme la poire et l’abricot. Il est agréablement anisé, et offre assez de longueur pour faire durer le plaisir. La marque Modello est une des divisions de la méga entreprise vénitienne Masi, très connue pour ses amarones et la gamme Campofiorin.

Question des lecteurs

Prosecco, cava, crémant ou champagne… Comment s’y retrouver?

La différence entre les vins effervescents dépend de leur origine, de leur méthode de fabrication, et du type de raisin utilisé. Les crémants et le champagne sont élaborés en France selon la « méthode traditionnelle », la même qui est utilisée pour le cava produit en Espagne. Le prosecco est un produit exclusivement italien, vinifié en cuve close, une méthode qu’on appelle aussi Charmat ou Martinotti, selon les noms des inventeurs.

Le champagne

Le champagne est élaboré selon la méthode traditionnelle, qui se distingue par une deuxième fermentation et une prise de mousse directement dans la bouteille. Il est produit principalement avec du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier. Quand il est indiqué Blanc de Blancs sur l’étiquette, c’est qu’il a été élaboré à 100 % à partir de raisins blancs, donc du chardonnay. Quand c’est écrit Blanc de Noirs, il a été produit à 100 % à partir de raisins rouges à pulpe blanche, comme le pinot noir par exemple. Le champagne provient seulement de la région de Champagne, contrairement aux crémants de France qui sont élaborés de la même manière, mais produits dans d’autres régions comme la Loire, l’Alsace, la Bourgogne ou le Jura.

Le prosecco

Le prosecco est vinifié dans le nord de l’Italie, à partir du cépage glera. La prise de mousse se fait dans de grandes cuves sous pression. Ses bulles sont plus crémeuses, sur des notes de poire et de pâte d’amande, avec une finale citronnée. Les proseccos ont sensiblement tous le même profil et la même qualité, les plus haut de gamme auront la mention Cartizze ou DOCG Valdobbiadene.

Le cava

Le cava est produit comme un champagne, selon la méthode traditionnelle, mais principalement avec les cépages espagnols macabeo, parellada et xarel-lo qui apportent des notes florales et fruitées. Les bulles sont parfois plus vives, et il offre un excellent rapport qualité-prix dans un grand éventail de styles et de qualité, du plus générique au plus haut de gamme.