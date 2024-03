Tchin-Tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, vous recommande ses coups de cœur en vins et spiritueux disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, une tournée au Portugal et au Chili.

Meia Encosta Dão 2022

40 $ — 15 245 959 – 12,5 % — 2,7 g/l — 3 litres

En nouveauté, voilà un vinier du Portugal qui mérite d’être essayé! C’est un assemblage de quatre cépages autochtones du pays : malvasia fina (ou boal) qui exprime des arômes de fleurs des champs et de pêche blanche, et qui est aussi utilisé dans la production des vins de Madère; encruzado, un cépage local assez rare qui offre des notes de noisette et de gingembre; bical, qui donne une bonne acidité; et fernão pires, qui nuance des effluves de miel et d’épices.

Le tout dans un ensemble rafraîchissant, économique et parfait pour les apéros du printemps, et quand on reçoit famille et amis lors des occasions festives, comme Pâques qui arrive à grands pas.

L’avantage avec un vinier est que le vin peut se garder plus longtemps, voire plusieurs mois grâce à son système de robinet qui contracte le sac, empêchant l’air d’entrer quand on retire le vin. C’est parfait pour les groupes, mais aussi pour ceux et celles qui ne veulent boire qu’un seul verre à la fois, de temps en temps.

Clos des Fous Grillos Cantores Cabernet-Sauvignon 2015

22,85 $ — 11 927 813 – 14,5 % — 2,3 g/l — Bio

Le meilleur cabernet-sauvignon chilien que j’ai eu le bonheur de déguster, à un prix tout aussi plaisant! Un vin élégant et d’une précision qui ne manque pas de fraîcheur. Cette qualité est directement liée à l’emplacement du vignoble Grillos Cantores, situé sur un terroir extrême, frais et imprévisible, aux sols graveleux qui mélangent granite et roches volcaniques. Les arômes subtils de torréfaction aux effluves de vanille épicée font place à un bal d’arômes fruités, délicats et complexes, qui perdurent au palais pour notre plus grand bonheur. L’ensemble, d’un équilibre exceptionnel, s’allonge sur des tannins gracieux et bien accomplis.

Question des lecteurs

Pourquoi un vin chilien porte-t-il un nom français comme le Clos des Fous?

Clos des Fous, c’est l’aventure viticole de quatre amis « fous » : Albert Cussen et Paco Leyton qui gèrent le domaine, l’œnologue François Massoc, qu’on surnomme « le vigneron marginal » — et qui est Chilien malgré son nom français —, et Pedro Parra, aussi originaire du Chili, qui a fait ses études en France, et qui depuis 2009 ne cesse de se hisser dans le palmarès des 50 personnalités du vin les plus influentes, selon le magazine Decanter. Il figure parmi les huit consultants viticoles du monde les plus en demande — les autres étant tous Français. En plus d’avoir considérablement contribué au renouveau viticole du Chili, il assiste les meilleurs vignobles de son pays, en plus de collaborer à divers projets en Argentine, en Uruguay, en Italie, en Arménie et en Bourgogne, de même qu’à Sonoma et en Colombie-Britannique.

Avec tant d’associés brillants, le Clos des Fous compte parmi les domaines les plus prestigieux du Chili. Situé dans la vallée du Bío Bío, qui est une région fraîche, c’est un projet extrêmement passionnant, axé sur la revitalisation de vignobles très anciens, et sur la plantation de nouveaux vignobles dans les conditions les plus difficiles et les plus spectaculaires qui soient. Viticulture extrême, agriculture biologique et biodynamique s’associent à une vinification non interventionniste, afin de révéler le véritable potentiel du Chili.

