Tchin-Tchin par Natalie Richard

Chapoutier Belleruche Côte-du-Rhône

17,40 $ – 476846 – 15,5 % – 2,9 g/l

Chapoutier produit des vins pour toutes les bourses. Belleruche, qui fait référence aux ruches que l’on trouve dans ses vignobles, constitue l’entrée de gamme de M. Chapoutier, des cuvées de qualité à bon prix aussi produites en blanc et en rosé. Le rouge est un assemblage majoritairement grenache, avec un peu de syrah. Un vin juteux et puissant à la fois, avec des notes de fruits noirs et de torréfaction sur des tannins soyeux. Le vin est élevé six mois en cuves de béton et d’inox, pour un potentiel de garde de trois à cinq ans. Un bon rouge pour accompagner le gibier et l’ensemble de vos grillades d’automne.

Alex Foillard Brouilly 2021

44 $ – 14786180 – 14 % – 1,4 g/l – nature

La quintessence du Brouilly! Vous devinez que j’ai eu un immense coup de cœur pour cette cuvée d’Alex Foillard! Gourmand, juteux, avec une pureté du fruit d’une impressionnante précision. Un gamay d’une concentration de violette et de cerise fraîche et macérée, qui laisse un effet de velours dans une finale qui perdure vers la fraise et une douceur de poivre rose. Alex Foillard a commencé à travailler au vignoble de ses parents à Morgon en 2015, tout en créant parallèlement, son propre domaine à Brouilly. Digne fils de son père Jean Foillard, artisan et vigneron révolutionnaire du Beaujolais, Alex suit la même philosophie : beaucoup de travail à la vigne, et un minimum d’intervention en cave afin de produire des vins qui révèlent toutes les nuances et l’identité du terroir. Ce vin chouchou du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli est disponible en ligne et en petites quantités, et fera le bonheur de vos apéros gourmands du vendredi soir, autant qu’il accompagnera une bonne bavette ou un steak de thon.

Question des lecteurs

Pourquoi les étiquettes en braille sur les bouteilles M. Chapoutier?

Dans la vallée du Rhône, la maison Chapoutier est une référence en termes d’innovation et de qualité. Le domaine a été fondé en 1808, et est maintenant géré par la quatrième génération de producteurs-vignerons. La qualité, on la retrouve dans toutes les gammes de l’univers Chapoutier, qui produit des vins pour toutes les bourses. Et l’innovation fait partie de leurs valeurs depuis les débuts. Par exemple, dès 1990, Michel Chapoutier s’intéresse aux principes de la biodynamie, qu’il applique dans ses vignobles. En 1996, il introduit des étiquettes en braille pour rendre hommage à Maurice Monier de la Sizeranne, qui après avoir perdu la vue à l’âge de neuf ans invente la première version de braille abrégée ,et fonde en 1882 l’association Valentin Houï pour sortir les malvoyants de leur isolement. Sa famille avait une propriété située sur une parcelle de l’Hermitage que la famille Chapoutier a racheté au début du 20e siècle. Naturellement, le vin qu’on y produit porte le nom de Monier de la Sizeranne. Ce vin 100 % syrah est aussi disponible en SAQ (15150108).

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com