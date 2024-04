Tchin-Tchin par Natalie Richard

Le Bonheur Sauvignon blanc Stellenbosch 2023

18,95$ – 13946111 – 13,5 % – 1,4 g/l

En Afrique du Sud, le sauvignon blanc représente seulement 11 % de la surface totale plantée dans le pays. Le Domaine Le Bonheur a la chance de posséder les plus anciennes vignes de sauvignon blanc du pays, et elles figurent parmi plus élevées de Stellenbosch, soit à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer.

En 2023, la région a eu aussi le bonheur d’avoir une année plus fraîche, ce qui assure que la vivacité des vins est au rendez-vous, tout autant que leur élégance, assurée par une vinification de style européen.

C’est un blanc croquant sur des notes de melon et de figue verte, avec une pointe herbacée très agréable en finale qui en fait un vin idéal pour accompagner les légumes printaniers comme le fenouil et les asperges, tout autant que nos fruits de mer saisonniers comme le crabe des neiges et les crevettes nordiques.

Pasqua Lapaccio Salento

15,40$ – 610204 – 13,5 % – 3,5 g/l

Un classique à base de primitivo qui est le cépage-roi de la région des Pouilles dans le sud de l’Italie. Oui, c’est bien le talon de la botte! Pour la petite histoire, le cépage primitivo est le même que le fameux zinfandel américain. En fait, il est originaire de la Croatie, où il porte le nom de tribidrag.

Géographiquement, la Croatie se trouve en face des Pouilles, de l’autre côté de la mer Adriatique, donc les vignes ont sans doute été transportées par bateau. Le cépage fut ensuite introduit aux États-Unis au début du 19e siècle sous le nom de zinfandel, où il connut un succès fulgurant pendant de nombreuses années, notamment en Californie. Le primitivo donne un vin puissant et concentré, avec des tannins bien structurés. Celui-ci est d’un excellent rapport qualité-prix, et sera parfait pour accompagner le gibier et les plats mijotés de viande ou de légumineuses.

Question des lecteurs

Comment acheter du vin en importation privée?

Au départ, l’importation privée était réservée aux restaurateurs et aux collectionneurs, mais depuis quelques années, elle rejoint un grand nombre d’amateurs qui peuvent commander des vins directement des agences qui les représentent, et se les faire livrer à la SAQ de leur choix, en caisses de douze ou de six bouteilles. On peut seulement commander les vins à la caisse, et non à l’unité comme quand on les achète à la SAQ. Vous payez votre commande quand vous allez la récupérer en succursale.

À mettre à votre agenda

Le salon des vins d’importation privée Le printemps DÉZ-IP-PÉS aura lieu à Québec au Manège militaire Voltigeurs, les 21 et 22 avril prochains. Pour faire des découvertes et avoir la possibilité d’acheter des vins d’importation privée à l’unité, et non à la caisse comme c’est le cas habituellement, ne manquez pas de visiter ce salon annuel des vins en importation privée, qui s’invite à Québec pour la première fois cette année. Pour plus de détails, visitez importation-privee.com.

