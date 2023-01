Tempête du 23 décembre 2022, des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent touchés

La violente tempête qui a déferlé sur le Québec a causé des dommages importants à certains producteurs et propriétaires forestiers sur tout le territoire. Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) est à évaluer l’étendue des dégâts causés par les forts vents et le verglas survenus dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier au Québec.

Interpellé par plusieurs propriétaires forestiers touchés par la tempête, le SPFBSL a demandé à ses administrateurs et ses coordonnateurs d’aller sur le terrain dès le 26 décembre dernier afin de constater l’état de la situation. « Notre rôle est d’accompagner les producteurs forestiers touchés par ces intempéries. Nous avons constaté des dégâts sur des lots. Chose certaine, tous les producteurs forestiers seront considérés. Nous aurons sûrement besoin d’aide financière supplémentaire à la suite de l’évaluation des dégâts, mais dans un premier temps il faut avoir un portrait juste de la situation. Nous nous associons aux Conseillers pour réaliser cette évaluation. Par la suite, si des interventions sont nécessaires et possibles, nous allons informer les producteurs forestiers des démarches à suivre, qui contacter, etc. », explique le président, M. Maurice Veilleux.

Le SPFBSL espère pouvoir obtenir des résultats de cette évaluation dans environ deux semaines, car le temps presse pour enclencher les démarches d’accompagnement et la récolte de ces bois dans des délais raisonnables, soit avant décembre 2023.

« J’invite les propriétaires forestiers à communiquer avec leur Conseiller et/ou avec les coordonnateurs terrain du SPFBSL dans un premier temps. »

Source : Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent