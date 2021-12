Temps des Fêtes : Les rassemblements de 20 personnes vaccinées seront permis

Les nouveaux groupes qui sont maintenant admissibles à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 sont ceux atteints de maladies chroniques, ceux qui appartiennent à des communautés isolées, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes et les personnes âgées de 60 ans et plus, dans ce dernier cas à partir du 1 er janvier.

La moitié des 70 ans et plus ont reçu une troisième dose de vaccin. Mais plusieurs attendent évidemment la fin de l’intervalle de six mois entre la 2e et la 3e dose. On leur demande d’aller chercher la troisième dose aussitôt que l’intervalle est complété.