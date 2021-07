Terrasse sur le toit et autres nouveautés chez Sibuet boulangerie + resto

Sur une bonne lancée depuis quelques années, Sibuet boulangerie + resto à Saint-Jean-Port-Joli investit des dizaines de milliers de dollars dans une terrasse sur le toit, une chambre froide, un nouveau stationnement avec une sortie favorisant une meilleure circulation, une nouvelle image, ainsi qu’une boutique en ligne.

2021 n’est pas de tout repos pour la boulangerie-restaurant qui offre les déjeuners et dîners, avec ses départements de boulangerie et pâtisserie.

« Nous sommes vraiment dans une bonne vague avec des gens qui nous ont découverts et une clientèle fidèle. On aime surprendre nos clients avec des nouveautés », a indiqué Manon Leclerc, copropriétaire avec son conjoint Thibaud Sibuet.

Le 9 juillet, le couple inaugurait ses nouveautés, dont une terrasse située à l’étage du commerce. La terrasse sur le toit accueille 34 personnes dans un havre entouré d’arbres et offrant une vue splendide sur l’église de Saint-Jean-Port-Joli et les montagnes de Charlevoix.

« On avait toujours pensé faire cet ajout, mais l’espace n’était pas nécessairement grand. Avec l’ajout d’une chambre froide qui s’avère à être un agrandissement, cela nous a permis de faire une plus grande terrasse sur le toit », précisait Mme Leclerc.

Les propriétaires ont aussi acquis le terrain derrière leur immeuble pour en faire un stationnement qui peut accueillir une vingtaine de voitures supplémentaires. Un nouvel accès pour la sortie du stationnement sur le chemin du Roy Est a également été réalisé pour augmenter la fluidité du va-et-vient de la clientèle.

La nouvelle chambre froide permet aussi d’élaborer un plus gros menu du midi, avec une variété de burgers et des salades repas, entre autres, en guise de nouveautés.

Équipe

Sibuet boulangerie + resto compte maintenant sur une équipe de 17 employés en haute saison.

On y retrouve le chef cuisinier Alain Saucier, qui a travaillé dans des restaurants de la région de Québec avant de se poser ici à Saint-Jean-Port-Joli. S’ajoutent également le nouveau boulanger Hugo Plunian, la pâtissière Lynn Langlois et la gérante Mélanie Pelletier, serveuse principale. « On a vraiment une équipe de feu. C’est merveilleux d’avoir autant de gens dévoués qui amènent leurs forces », a dit la copropriétaire.

Ajoutons que l’entreprise a aussi rafraîchi son image, avec la firme NAVIR — Communication ingénieuse qui est la créatrice du nouveau logo, ainsi que Martin Lévesque de Guitare Chope et Raoul Gasser, forgeron, qui ont réalisé la nouvelle enseigne qui sera dorénavant sur la devanture du commerce de la route de l’Église. Il est aussi possible de se procurer des produits sur la boutique en ligne : https://boulangeriesibuet.lachatlocal.com.

Les projets peuvent voir le jour entre autres grâce à un soutien financier de la MRC de L’Islet via le Fonds de développement territorial et économique, un prêt de Desjardins, le Fonds d’aide de relance régionale et le Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet.