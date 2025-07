Tourisme Bas-Saint-Laurent trace la voie vers 2030

L’assemblée générale annuelle de Tourisme Bas-Saint-Laurent (TBSL) s’est tenue récemment dans un contexte où la vitalité touristique de la région continue de se démarquer, malgré des défis persistants. À l’issue de la rencontre, le directeur général Pierre Lévesque a souligné le dynamisme d’une année marquée par l’innovation, le travail concerté de l’industrie, et l’élargissement de la saison touristique.

« On est dans des bonnes années touristiques au Bas-Saint-Laurent, affirme M. Lévesque. Nos campagnes promotionnelles fonctionnent bien, et notre stratégie de faire du Bas-Saint-Laurent une destination naturelle et d’affaires sur quatre saisons donne des résultats. »

En effet, même si le taux d’occupation des hébergements a connu une légère baisse à 50,6 % en 2024 (-5,2 % comparé à 2023), la durée moyenne des séjours est demeurée stable à trois nuitées. Le site web bassaintlaurent.ca a enregistré une hausse de fréquentation de 48,5 %, avec 433 784 visiteurs.

TBSL a investi plus de cinq millions $ dans des campagnes de promotion au Québec et à l’international. La notoriété de la marque Bas-Saint-Laurent – Prendre le temps s’est consolidée : 86 % des visiteurs se disent satisfaits de leur séjour, et 76 % jugent que la marque reflète bien la région.

Important développement

Sur le plan du développement, l’équipe a traité 223 demandes d’accompagnement, soutenu 44 projets grâce à plus de 1,1 million $ en aides financières, générant 15,9 millions $ en retombées. « On est cinq personnes à temps plein au développement, et ce n’est pas du luxe, explique M. Lévesque. Structurer des produits comme les sentiers quatre saisons ou les routes touristiques demande une grande capacité de concertation. » L’équipe permanente de l’organisme est maintenant composée de 16 personnes.

Des projets concrets ont vu le jour, notamment l’ajout de dix sentiers prêts à partir en collaboration avec Rando Québec, le soutien à sept initiatives en vélo de montagne représentant 478 250 $ d’investissement, ainsi qu’une gouvernance renouvelée pour les routes touristiques des Frontières et des Monts Notre-Dame.

Accueil repensé

L’accueil touristique a lui aussi fait l’objet d’un virage stratégique. Un diagnostic a été présenté en avril dernier, avec un plan d’action échelonné sur cinq ans. Une aide de près de 300 000 $ a été allouée pour moderniser et harmoniser visuellement les lieux d’accueil avec la marque Bonjour Québec. « L’accueil ne se fait plus uniquement dans les bureaux d’information, insiste M. Lévesque. On veut rejoindre le visiteur à toutes les étapes de son parcours, et ça implique une transformation numérique de l’information. »

La composition du conseil d’administration demeure inchangée, avec Charles Labrecque à la présidence.