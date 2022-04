Tourisme : L’immigration a ses limites et ses défis

Le propriétaire de la microbrasserie Secret des Dieux à Pohénégamook Daniel Blier a raconté comment il a fait venir deux cuisiniers mexicains dans la région pour combler ses besoins de personnel. Les démarches ont duré plusieurs mois et il a été épaulé par une firme privée et plusieurs services publics.

« Alors qu’on parle ici d’un ou deux CV par poste, on a pu explorer 30 CV mexicains et nous avons fait trois séries d’entrevues », a-t-il raconté. Après qu’on lui ait fortement suggéré d’engager deux personnes plutôt qu’une pour aider les immigrants à bien arriver dans le milieu, il a embauché deux Mexicains qui ont un bac universitaire de quatre ans en cuisine, soit un homme et une femme qui est venue avec son mari et son enfant. Avec cette forme d’immigration, le permis de travail est de deux ans et ils n’ont le droit que de travailler à la microbrasserie. Il a incité les entrepreneurs qui souhaitent faire une telle démarche d’être patients et de bien s’entourer, car les services existent.