Tournée des Vainqueurs : 60 000 $ amassés pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

Une fois de plus, la Tournée des Vainqueurs s’est conclue par un bilan plus que positif. En effet, grâce aux participants, donateurs et commanditaires, ce sont 60 000 $ qui ont été amassés au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny afin de lutter contre le cancer.

Cette année, l’événement sportif se déroulait le samedi 19 août. En nouveauté, le départ et l’arrivée des participants avaient lieu à l’Espace Citoyen, situé tout près du Camping de la Pointe-aux-Oies, à Montmagny.

Des quelque 165 participants, 125 participaient à la randonnée à vélo de 100 km, 70 km ou 40 km et 15 personnes participaient à la marche. En nouveauté cette année, 25 participants ont pris part à la course.

Au retour de leur parcours, les cyclistes, coureurs et marcheurs ont pu se rassembler, se rafraîchir et grignoter grâce aux efforts du comité organisateur et des nombreux bénévoles.

Mentionnons que cette année, un chèque-cadeau a été remis à un participant, M. Mario Marcoux, qui a récolté à lui seul plus de 5000 $.

Rappelons que le montant total amassé grâce à la tenue de cet événement provient de l’inscription des participants, des donateurs qui encouragent les participants ainsi que des nombreux commanditaires et partenaires financiers. La somme résultant de cet événement-bénéfice servira à l’achat d’équipements pour le dépistage et le traitement du cancer.

Le conseil d’administration remercie le comité organisateur de la Tournée des Vainqueurs, la population qui a répondu présente, les nombreux commanditaires qui ont collaboré financièrement à la réussite de cet événement sportif ainsi que les 45 bénévoles qui ont fait de cette activité un réel succès. La Tournée des Vainqueurs sera de retour en 2024.

Source : Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny