Tournée musicale festive de Noël du député

« Bien qu’il y ait présentement des assouplissements de la part de la santé publique, les impacts de la crise sanitaire mondiale continuent de se faire ressentir ici aussi et ils sont la source d’une morosité indéniable, affirme le député Généreux. Le prix des denrées monte en flèche, même chose pour le carburant, et je sens que malgré tout, on a besoin de magie autant les petits que les grands. »

En compagnie de lutins et de musiciens, le député sillonnera le comté pour répandre l’esprit des fêtes. Le dimanche 19, il sera à L’Islet, le lundi 20 à Montmagny, le mardi 21 dans la MRC de Kamouraska, et le mercredi 22, ce sera au tour de Rivière-du-Loup, en se souhaitant que la température soit favorable à la tenue des activités. Impossible de prévoir où la troupe s’arrêtera. Il s’agira de moments fugaces où des passants pourront apprécier des airs traditionnels, et qui sait, peut-être faire une demande spéciale aux artistes. L’identité des chansonniers et l’horaire détaillé seront partagés la journée même.