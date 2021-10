Travailler en tourisme ? C’est en plein le temps !

Tourisme Bas-Saint-Laurent joint l’offensive de l’industrie touristique pour inviter les Québécois, et plus particulièrement les étudiants et les travailleurs expérimentés à la recherche d’un travail à temps plein ou à temps partiel, à faire l’expérience de l’industrie touristique au Bas-Saint-Laurent.

Cet hiver, c’est en plein le temps de se sentir utile, de mettre à profit ses compétences et d’avoir du plaisir en faisant rayonner sa région, le tout dans un secteur stimulant et qui voit grand. Que ce soit le désir de travailler à faire ce que l’on aime vraiment ou de reconnecter après une longue pause ou bien l’envie de vivre et travailler et non de travailler pour vivre, c’est en plein le temps de (re) découvrir un secteur qui regroupe une grande variété de types d’emplois différents et qui est vital pour la relance de la région.

En consultant dès maintenant la plateforme MonEmploiEnTourisme dans la section Trouver un emploi, les candidats intéressés auront accès à un filtre régional permettant d’accéder aux offres d’emploi à temps plein et à temps partiel dans la région du Bas-Saint-Laurent et qui sont adaptées à leur profil, leurs disponibilités et leurs besoins.

Climat de travail axé sur la collaboration, esprit d’équipe, gestionnaires compréhensifs et possibilités de progression dans l’entreprise : le secteur du tourisme offre de superbes opportunités et permet d’établir un contact privilégié avec une clientèle en quête d’expériences inoubliables. Avec une destination dotée d’une vision axée sur le développement responsable et durable et l’ouverture au monde, une expérience en tourisme permet de concilier ses intérêts personnels, ses valeurs et son cheminement professionnel.

Rappelons qu’en contexte hors-pandémique, le secteur touristique du Bas-Saint-Laurent était en forte croissance et contribuait à générer 7 800 emplois non délocalisables au sein de 850 entreprises.