Trentième édition du Salon du livre de la Côte-du-Sud

Sous la présidence d’honneur de Maurice Gagnon se déroulera la 30e édition du Salon du livre de la Côte-du-Sud, les 4 et 5 novembre prochains, à Maison de la culture populaire La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Auteur de trois romans policiers, M. Gagnon est un journaliste bien connu dans la région et un collaborateur régulier de La Terre de chez nous et de quelques magazines. Il a joué un rôle de première heure dans la fondation de la Société du roman policier de Saint-Pacôme.

Près d’une vingtaine d’auteurs présenteront leurs livres lors du salon et participeront à divers lancements ou ateliers. S’y ajouteront deux éditeurs et la librairie Livres en tête, en plus de la Bouquinerie d’Haberville, qui offrira au public un large éventail de livres usagés dont la vente constitue le principal moyen de financement du salon.

L’autrice Marie-Claude Ouellet proposera un conte familial interactif, Fabula et les plus belles étoiles! Petits et grands pourront participer à l’activité en enfilant des costumes qui leur seront prêtés.

Après l’ouverture officielle en compagnie du président d’honneur Maurice Gagnon, le salon dévoilera le nom de la personne choisie à titre de récipiendaire du prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé 2023, doté d’une bourse de 1500 $.

Au début de l’après-midi de samedi, l’ethnologue Pierrette Maurais, qui a travaillé une trentaine d’années en archivistique, viendra présenter au public le dernier cahier d’histoire des Archives de la Côte-du-Sud. Intéressée par l’annonce de la démolition des vieux bâtiments de la Tannerie Bouchard, à Saint-Roch-des-Aulnaies, Mme Maurais décide de fouiller plus en profondeur le sujet. Elle résume brièvement le début de ce métier au pays, explique sommairement comment on tanne des peaux et identifie près d’une centaine de tanneurs qui ont œuvré sur la Côte-du-Sud. Grâce à des témoignages d’anciens employés et de membres de la famille Bouchard, elle s’attarde plus longuement sur la Tannerie Bouchard.

Dimanche en matinée, Guy Duguay s’entretiendra avec Maurice Gagnon, dont la longue expérience littéraire et journalistique ne manquera pas d’intéresser les visiteurs.

En après-midi, à 14 h, se tiendra la traditionnelle dictée du Salon. Rédigée par Annette Deschênes, l’activité qui permet à deux groupes d’âge de mesurer ses connaissances en langue française est dotée de plus de 350 $ de bourses. Des activités pour enfants auront lieu pendant toute la durée du Salon.

Rappelons que l’entrée au salon est toujours gratuite en tout temps et que des tirages de livres ou de bons d’achat ont lieu toutes les heures pendant toute la durée du salon. Le comité de bénévoles souhaite que cette 30e édition plaise à un large public, et vous y êtes attendus en grand nombre. D’autres informations seront diffusées sur le site web du salon, au www.salondulivrecotedusud.qc.ca (une version améliorée et corrigée sera en ligne sous peu). Suivez également la page Facebook du Salon du livre de la Côte-du-Sud.

Source : Salon du livre de la Côte-du-Sud