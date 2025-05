Trois arrestations en lien avec l’alcool au volant dans la région

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à plusieurs interventions au cours des derniers jours sur le territoire, menant à des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies et refus d’obtempérer.

Le 14 mai, vers 7 h, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont intercepté un automobiliste sur le 2e rang, à Saint-Jean-Port-Joli, en raison d’une conduite erratique. L’homme de 40 ans, originaire de Victoriaville, a été soumis à un test avec l’appareil de détection approuvé (ADA) après que les agents eurent soupçonné la présence d’alcool dans son organisme. Toutefois, après plusieurs tentatives infructueuses de souffler dans l’appareil, il a été mis en état d’arrestation pour refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître et devra faire face à des accusations en vertu du Code criminel.

Le 24 mai, vers 21 h 30, les agents de la MRC de Montmagny ont été appelés à intervenir à Cap-Saint-Ignace, après qu’un véhicule tout terrain se soit enlisé sur un terrain privé. L’homme de 48 ans, de L’Islet, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Transporté au poste, il a soufflé un taux d’alcoolémie dépassant plus du double la limite légale. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Il a été remis en liberté sous citation à comparaître.

Plus tard le même soir, vers 22 h, un octogénaire a été intercepté sur la route de l’Église à Saint-Roch-des-Aulnaies. L’homme n’avait pas diminué l’intensité de ses phares en croisant les agents et ses feux d’éclairage de plaque d’immatriculation étaient défectueux. Soupçonnant la présence d’alcool, les policiers ont procédé à un test avec l’ADA, lequel a été un échec. Conduit au poste de L’Islet, le conducteur a fourni un échantillon d’haleine à l’éthylomètre, révélant un taux supérieur à la limite permise. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré avec citation à comparaître.