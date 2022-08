Trois citoyens de Saint-Pamphile reçoivent la médaille du Lieutenant-gouverneur

Trois citoyens de Saint-Pamphile ont reçu récemment la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Il s’agit de Mme Laetitia Leclerc et MM. Jean-Yves Thiboutot et Réjean Lehoux.

Enseignante durant 33 ans, Mme Leclerc a toujours été impliquée au sein de diverses organisations communautaires de Saint-Pamphile, mais plus précisément le Centre culturel Godend’Ar, dont elle a participé à sa création il y a de ça quelques années.

M. Thiboutot s’est quant à lui démarqué à titre de bénévole au sein de différents organismes ayant à cœur le développement social de la communauté, se distinguant, entre autres, au chapitre du financement de ceux-ci.

Enfin, Réjean Lehoux, qualifié d’homme de cœur et de visionnaire, est un entrepreneur du milieu de la restauration qui a longtemps soutenu les causes sportives de Saint-Pamphile, en plus d’agir depuis plus de 20 ans comme administrateur et agent de sentiers pour le Club de VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud.