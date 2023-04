Trois conférences de l’AQDR dans L’Islet en mai prochain

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) du secteur Montmagny-L’Islet organise une série de conférences gratuites en mai 2023 pour sensibiliser les aînés et leur entourage à des sujets essentiels. Trois conférences sont prévues en mai prochain dans la région de L’Islet.

Le jeudi 4 mai, Me Olivier Pelletier, notaire, soulignera lors de sa conférence l’importance du testament et du mandat de protection, prodiguant ainsi aux participants des conseils éclairés sur la planification successorale et la protection de leurs intérêts personnels et familiaux en cas d’incapacité. Celle-ci aura lieu au restaurant L’Éveil de L’Islet. La conférence de 10 h sera précédée d’un déjeuner à 9 h.

Le mardi 9 mai, Antoine Chiletti, directeur du service de transport de la MRC L’Islet, animera une conférence sur le thème du transport collectif et adapté, visant à informer les participants des options de transport disponibles et à les sensibiliser aux enjeux de mobilité dans leur communauté. La rencontre aura lieu au restaurant Chez Réjean à Saint-Pamphile. La conférence, aussi prévue à 10 h, sera précédée d’un déjeuner à 9 h.

Le mardi 23 mai, Stéphanie Dubé de l’organisme les nouveaux sentiers de la MRC L’Islet, présentera une conférence-atelier sur la zoothérapie afin de découvrir comment les animaux peuvent aider à améliorer la santé et le bien-être des êtres humains. La conférence se tiendra de nouveau au restaurant Chez Réjean à Saint-Pamphile, avec un déjeuner à 9 h, suivi de la conférence à 10 h.

Source : AQDR Montmagny-L’Islet