Trois marchés publics à visiter au Kamouraska

Encore cet été, trois marchés publics sont présents sur le territoire de la MRC du Kamouraska afin de mettre en valeur les produits régionaux.

Les marchés de Saint-Pascal et de Kamouraska se tiennent sur de nouveaux sites. Presque un an après l’annonce officielle de la valorisation du vieux bâtiment de l’exposition agricole, la Ville de Saint-Pascal confirme que son marché public estival y sera présenté tous les dimanches jusqu’au 26 novembre, de 10 h à 14 h.

Baptisé la Place de l’Expo, le site, qui comprend un marché public intérieur et extérieur (le Marché de l’Expo), ainsi qu’une salle de formation à l’étage (l’Atelier des savoirs Desjardins), abritera au fil des 23 semaines de la saison – le double de l’an dernier – une quarantaine d’exposants : producteurs, transformateurs et artisans, dont 11 de Saint-Pascal. Et il semble que l’offre d’espaces intérieurs ait été attractive pour plusieurs entreprises, notamment Fou du cochon de La Pocatière, et la boulangerie Fleur de farine de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui d’ordinaire sont absentes des marchés publics en raison de la fragilité de leurs produits.

Un marché touristique et festif à Kamouraska

Le marché public de Kamouraska déménage sur un site plus central, devant la Galerie d’art Champagne et Paradis.

« Il y aura un marché tous les samedis jusqu’au 9 septembre, de 10 h à 14 h. Nous avons développé le volet alimentaire avec des plats à déguster sur place, et nous avons un permis de bar. Lors du premier marché, les gens ont pu déguster de la pizza de la Pizzeria des Battures et de la paëlla », indique Martine Mounier, membre du comité organisateur piloté par Développement Kamouraska.

Une quarantaine d’exposants ont confirmé leur présence à au moins un marché, pour une moyenne de neuf à onze exposants par événement. « Nous avons une offre complète avec légumes, fruits, viandes, miel et fleurs », précise Mme Mounier.

Marché public de la Grande-Anse à La Pocatière

Le Marché public de la Grande-Anse de La Pocatière fête son quinzième anniversaire cet été, et entame une deuxième année sur les terrains du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Une moyenne de 12 exposants sont attendus les samedis de 9 h 30 à 14 h 30, jusqu’au 30 septembre.

« Le déménagement a été très bien reçu l’an dernier. C’est un très beau site avec des tables de pique-nique. En nouveauté cet été, nous aurons des ateliers de dégustation aux deux semaines, de 11 h à 13 h. Nous aurons aussi du prêt-à-manger et de l’animation sur le site. Autre nouveauté, la jeune entreprise Lucie Limonade sera sur place », indique le responsable, Sébastien Tirman.

Parmi les entreprises présentes, notons la Ferme Cybèle, La Pommetterie, La Pagaille Coop paysanne, Les jardins Herencia, Fous du cochon, Érablière Nathalie Lemieux, l’AcadéMycète, Éléonore saveurs boréales, Les Jardins Bruja, herboristerie, la Chèvrerie Bel’Amour, l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix, Crânes et confitures, et Dans la cuisine de Mamie, sans oublier de nombreux artisans. Alain Painchaud présentera l’histoire du collège et de la famille Painchaud.

Collaboration spéciale : Alexandre D’Astous