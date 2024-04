Troisième rendez-vous annuel du Kamouraska mycologique

Le Kamouraska mycologique tenait son troisième rendez-vous annuel le 15 avril dernier à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Cet événement fut l’occasion de dresser le bilan de la dernière année, d’annoncer les projets à venir, de réseauter les acteurs et de mettre en lumière des projets réalisés.

Quelque 80 personnes se sont déplacées pour l’occasion, illustrant le dynamisme et l’importance de ce secteur pour le Kamouraska. Des conférences ont été prononcées sur les thèmes de la transformation alimentaire des champignons et sur la mycoremédiation. Sur ce dernier thème, Madame Kawina Robichaud, de Biopterre, a suscité l’intérêt en démontrant notamment de quelle façon les champignons peuvent nettoyer des environnements contaminés et produire des matériaux durables.

Madame Pascale Malenfant, conseillère en développement mycologique et innovation à la MRC de Kamouraska, a quant à elle fait un tour d’horizon des réalisations récentes et des projets à venir du Kamouraska mycologique. Parmi ceux-ci, la neuvième édition du Festival des champignons forestiers, la quatrième édition du Mois du champignon, la poursuite des démarches pour faire du Kamouraska la première destination mycotouristique au Québec, le développement d’une stratégie d’accompagnement pour les entreprises en mycotechnologies, et un partenariat avec la Formation extra du Cégep de La Pocatière.

« Je suis heureux de constater tout ce qui se fait autour de la mycologie au Kamouraska. La journée d’aujourd’hui démontre que les mycotechnologies ont un énorme potentiel. La MRC a été présente dans les dernières années pour les appuyer, et elle souhaite poursuivre en ce sens », déclare le préfet élu monsieur Sylvain Roy.

Durant la journée, des entreprises et organisations sont venues expliquer leurs projets innovants réalisés notamment grâce au soutien du volet Signature et innovation du Fonds régions et ruralité volet 3 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, géré par la MRC de Kamouraska. Au total, 10 projets ont été acceptés depuis 2022. « Ce programme a un effet structurant important pour le secteur mycologique ainsi que pour toute notre région », ajoute le préfet.

Le Rosaire

Cette année, le Kamouraska mycologique a créé un prix spécifique qui sera remis annuellement à une personne s’étant particulièrement investie dans le développement du secteur mycologique de la région. Il a été nommé en mémoire de feu Rosaire Ouellet, maire dédié au mycodéveloppement et ambassadeur infatigable du Kamouraska mycologique. Le prix est assorti d’un trophée, Le Rosaire, réalisé par madame Josée Bourgoin de l’entreprise Vitalis.

C’est madame Diane Lavoie, qui a été à l’origine du développement de la filière mycologique au Kamouraska. Jointe par Le Placoteux, madame Lavoie s’est dite extrêmement surprise et très honorée d’être la première à recevoir cette reconnaissance. Celle qui a pris sa retraite mycologique en septembre dernier est impressionnée de constater à quel point ce projet se développe rapidement. « Ce qui était un petit groupe de trois ou quatre passionnés est devenu une organisation dynamique qui rayonne partout au Canada, a réagi Mme Lavoie. Je crois que ce prix pourra être remis encore de nombreuses années, parce que l’implication des gens est tellement profonde qu’il y aura toujours quelqu’un qui le méritera! »