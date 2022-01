Trudeau abandonne le secteur du tourisme, selon Bernard Généreux

Michelle Ferreri (Peterborough—Kawartha, ON), ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable du Tourisme, et Bernard Généreux (Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), ministre adjoint du Cabinet fantôme responsable du Tourisme, ont fait la déclaration suivante en réponse à l’exclusion des agents de voyages indépendants dans les mesures fédérales d’aide au tourisme visant à aider le secteur à faire face à la pandémie de COVID-19 :

« Près de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement Trudeau n’a toujours pas réussi à offrir une stratégie inclusive et solide pour relancer et soutenir l’industrie touristique du Canada. »

L’industrie des agents de voyages indépendants a été gravement touchée par les fermetures et les avis aux voyageurs de niveau 3. En tant qu’élément clé de la reprise du secteur du voyage et du tourisme, tant à l’échelle nationale qu’internationale, cette industrie n’a bénéficié d’aucun soutien financier. En fait, depuis le début de la pandémie, de nombreux conseillers ont été contraints de rembourser des rappels de commissions de voyagistes remontant à six ou 12 mois.

Les agents de voyages indépendants sont employés de façon indépendante et constituent un secteur clé de l’économie canadienne, soutenant les voyagistes, les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants, les services de limousines et les services de guides touristiques, parmi de nombreux autres aspects de l’industrie touristique liés aux voyages.

« Les conservateurs du Canada seront toujours la voix des Canadiens abandonnés par la reprise économique ratée de Justin Trudeau. Pour relancer notre économie, il est essentiel de soutenir toutes les sphères du secteur du tourisme. »

Source : Bernard Généreux