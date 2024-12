TVCK lance un concours de logo participatif

La télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) invite la communauté à laisser libre cours à sa créativité en participant à un concours de logo qui redéfinira l’identité visuelle de la chaîne. Ce projet s’inscrit dans une démarche de renouvellement initiée par Karl Turpin-Bourque, directeur général de TVCK, qui souhaite moderniser l’image de l’organisation tout en renforçant son lien avec la population locale.

« La TVCK, c’est toi. Ce slogan représente notre vision : une chaîne qui appartient à sa communauté, et qui reflète sa diversité croissante », explique M. Turpin-Bourque. En plus de ce nouveau slogan, le projet prévoit le lancement d’un site web modernisé, prévu pour mars.

Le concours, qui se déroulera du 7 janvier au 20 février, vise à inclure les citoyens dans la conception de cette nouvelle identité visuelle. Tous les participants, qu’ils soient amateurs ou professionnels, sont encouragés à proposer leurs idées, que ce soit un design classique ou une approche plus artistique. « Nous souhaitons des propositions variées, qu’il s’agisse d’un dessin numérique ou d’une photo créative d’un logo improvisé avec des objets naturels », souligne-t-il.

Les logos soumis seront évalués par un jury, et trois gagnants seront récompensés : 300 $ pour la première place, 200 $ pour la deuxième, et 100 $ pour la troisième, sous forme de chèques-cadeaux valides dans les commerces de Saint-Pascal. Même les propositions non primées pourraient être utilisées dans des contextes spécifiques, comme l’habillage graphique d’émissions.

Pour participer, les citoyens sont invités à visiter le site web tvck.org pour tous les détails.