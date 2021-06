Umano Medical investit 12 M$ à L’Islet

Une décennie après l’annonce d’une fermeture qui secouait la communauté, laissant présager la perte de quelque 350 emplois, l’avenir de la fabrication médicale dans la région ne fait plus aucun doute.

De fait, Umano Medical annonce le projet d’agrandissement et de rénovation de son siège social, un investissement majeur qui vient consolider ses activités de production à L’Islet. La fin des travaux est prévue pour le 1er janvier 2022.

Ce projet, visant à agrandir la superficie de fabrication, a pour but d’augmenter la capacité de production et de maintenir l’usine à la fine pointe de la technologie. Il permettra la création d’une cinquantaine de postes sur trois ans, lesquels viendront s’ajouter aux 200 emplois occupés aux installations de L’Islet sur un total de 350.

Au-delà d’un simple agrandissement, ce projet s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’esthétique globale du site, en harmonie avec le paysage de la région. La vision d’Umano Medical comprend entre autres la création de plusieurs espaces verts et la réduction du nombre d’espaces de stationnement à l’avant.

« Nous sommes très fiers d’être une entreprise située à L’Islet, explique Ghislain Demers, coprésident des Ventes, marketing et recherche et développement. Au départ, c’était très important pour nous de repartir les opérations à L’Islet afin de préserver le plus possible des emplois de qualité dans la région. Maintenant, avec l’agrandissement et les futurs investissements, nous sommes sur le point de dépasser le nombre d’employés de l’époque. »

Le projet d’agrandissement s’étendra sur le terrain de la maison adjacente, ayant anciennement appartenu à Jos Poitras. Bien que son déménagement ait été sérieusement envisagé, cette option s’est avérée irréalisable en raison des défis techniques : hauteur du bâtiment supérieure à celle des câbles d’Hydro-Québec, nécessité de traverser un passage à niveau, vulnérabilité de la structure. Mais il n’en est pas moins important pour Umano Medical d’honorer la mémoire de Jos Poitras et des bâtisseurs de L’Islet; c’est pourquoi l’entreprise évalue présentement différentes possibilités pour souligner leur apport dans ce nouvel espace vert.

Fière entreprise québécoise, Umano Medical conçoit, fabrique et commercialise des produits médicaux innovants, et est le principal fournisseur de lits d’hôpitaux du Québec. L’entièreté de sa production est assurée depuis son usine de L’Islet. Depuis ses débuts en 2012, Umano Medical a vu son effectif croître de 60 à 350 employés, répartis entre le siège social à L’Islet et ses bureaux de Lévis. Les personnes intéressées par une carrière au sein d’Umano Medical peuvent transmettre leur curriculum vitae à emploi@umanomedical.com.

Source : Umano Medical