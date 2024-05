Un 5 à 7 pour les travailleurs autonomes de la MRC L’Islet

Mireille Thibault, directrice générale du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, en collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Région L’Islet, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et la MRC de L’Islet, invite les travailleurs autonomes de la MRC de L’Islet à un 5 à 7 le 30 mai à La Marina Resto Bar de Saint-Jean-Port-Joli.

Après le succès rencontré lors des Rendez-vous des travailleurs autonomes, ces organismes se réunissent à nouveau pour offrir aux entrepreneurs une occasion de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs besoins en accompagnement et en formation.

Cet événement est une occasion pour les travailleurs autonomes de la MRC de L’Islet de se connecter avec d’autres membres de la communauté entrepreneuriale ainsi que des professionnels de différents domaines, de partager leurs expériences, et de bénéficier des ressources disponibles dans la région. Les travailleurs autonomes sont invités à participer pour rencontrer d’autres travailleurs autonomes de la région, établir des contacts professionnels, et discuter de leurs besoins en matière d’accompagnement et de formation. Une présentation spéciale sera offerte par Jonathan Dussault, directeur de La Ruche Chaudière-Appalaches, qui abordera l’importance du réseautage pour les travailleurs autonomes, et partagera quelques conseils pratiques pour bien le faire.

« Nous sommes heureux de nous unir une fois de plus pour offrir cet événement de réseautage aux travailleurs autonomes de la MRC de L’Islet. Il est important pour nous d’être à l’écoute des besoins de nos entrepreneurs, et de demeurer agile dans nos actions pour les soutenir dans leur parcours entrepreneurial. Les travailleurs autonomes jouent un rôle crucial dans notre région, et il est essentiel de maintenir et de promouvoir nos commerces de proximité pour assurer la vitalité économique et sociale de notre communauté », de mentionner d’une même voix le comité organisateur.

Pour vous inscrire, remplir de formulaire https://forms.gle/rTZCphuzBt5wAGGv7 ou contacter Christine Talbot au 418 248-4815.

Source : CAE Montmagny-L’Islet