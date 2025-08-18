Un après-midi musical avec Émile Lizotte

La Résidence Hélène Lavoie offrira un moment de pur bonheur à ses résidents, à leurs familles et à la communauté en accueillant le chanteur Émile Lizotte pour un spectacle extérieur, le samedi 23 août à 13 h 30.

Reconnu pour sa voix chaleureuse et son aisance sur scène, Émile Lizotte proposera un répertoire varié qui plaira à toutes les générations. Des classiques francophones et anglophones jusqu’aux chansons populaires qui ont marqué les époques, l’artiste souhaite faire voyager le public à travers souvenirs et émotions.

L’événement se déroulera dans le stationnement extérieur de la résidence, sur la 4e Avenue. En cas de pluie, le spectacle sera relocalisé à l’intérieur, afin de permettre à tous de profiter de cette rencontre musicale peu importe la météo.

Au-delà de la performance, cette initiative se veut un moment de partage et de convivialité. La collaboration entre la Résidence Hélène Lavoie, Électro FC sonorisation et le garage Sylvain Lemieux témoigne d’une volonté commune de mettre la culture au service de la qualité de vie des aînés et d’ouvrir les portes de l’établissement à la communauté.

Ce rendez-vous musical gratuit s’annonce comme une belle occasion de célébrer la musique et la joie de vivre, dans un esprit de rassemblement et de simplicité.