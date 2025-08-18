Travaux routiers à Saint-Jean-Port-Joli

Depuis le 18 août, des travaux majeurs de réfection d’un pont entraînent d’importantes entraves sur la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli. Le chantier est situé entre le chemin de la Station et la rue Giasson.

La circulation est perturbée dans les deux directions. En direction est, la chaussée est complètement fermée, et les automobilistes doivent emprunter la voie opposée en circulation à contresens. Dans les deux sens, une seule voie demeure accessible, ce qui réduit la fluidité du passage.

Une limite de vitesse réduite à 50 km/h est également en vigueur dans la zone des travaux, et les usagers de la route sont invités à la prudence.

Ces entraves, effectives en tout temps, resteront en place jusqu’au 31 août inclusivement.