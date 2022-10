Un buffet… tricoté à la main

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation à La Pocatière accueille une exposition pour le moins originale… des artistes ont réalisé un buffet composé entre autres de dinde et de légumes, faits de feutre et de laine.

Nous sommes bien loin des écharpes et des bonnets ! Le Colifichet, ce collectif composé de Marie-Ève Gagnon, Marie-Michèle B. Lemaire, Dominique Savoie et Marie-France Tremblay a réalisé ce projet pour le moins singulier. « Il a été réalisé en collaboration avec d’autres organismes, et a permis de familiariser les participants avec l’art. L’idée était de réunir différentes personnes de différents milieux », soulignait Pilar Macias.

C’est donc dans un esprit ludique et participatif que le collectif fabrique de petits objets cousus, découpés, imprimés, pliés et tricotés. « C’est très difficile et long à faire », ajoutait-elle. Même les ustensiles sont faits de laine.

La démarche s’est faite avec des membres de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska, du Centre-Femmes La Passerelle et de La Traversée. Pour cadrer dans le mandat agroalimentaire du Musée, elles ont proposé un buffet avec salade, muffins, fruits et autres.

Le résultat de cette collaboration est présenté jusqu’en décembre selon les heures d’ouverture du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.

