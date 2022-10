Jeux du Québec prise 3 : on recherche 500 bénévoles seulement au Kamouraska

Les Jeux du Québec de Rivière-du-Loup devaient avoir lieu en 2021, puis en 2022, mais la pandémie en a décidé autrement. Finalement, 2023 risque d’être la bonne année. Pour assurer le bon fonctionnement de l’événement, on recherche 2000 bénévoles dont 500 à Saint-Pascal et La Pocatière.

L’équipe des Jeux a lancé sa campagne de recrutement mercredi, un an jour pour jour après l’avoir lancé une première fois. Rappelons que l’édition de mars 2021 avait été reportée avant même qu’on n’entreprenne de trouver des bénévoles. L’édition prévue en mars 2022 avait été annulée en raison du variant Omicron, alors que le travail était pas mal plus avancé.

Cette fois-ci, l’équipe se lance dans cette campagne en ne partant pas de zéro. Des 700 bénévoles qui avaient donné leurs noms pour 2022, 450 ont accepté de contribuer. «Certains hésitent, d’autres ne sont plus dans la région, c’est tout à fait normal», soulignait la directrice de l’événement Karine Malenfant.

Entreprises

On se tournera cette fois vers les entreprises qui sont invitées à créer un mouvement collectif. On souhaite qu’elles imitent par exemple Premier Tech qui encouragera ses équipiers à former des équipes et à s’inscrire pour combler des blocs de bénévolat sur les heures normales de travail. Le temps ainsi offert sera comptabilisé comme des heures travaillées.

«Il faut s’engager maintenant, pas à la dernière minute. Nous ç’a un impact sur le mode de fonctionnement et ça nous faciliterait le travail de savoir combien de bénévoles on a», disait Karine Malenfant.

Toutes sortes de postes sont à pourvoir. On demande aux gens de s’engager pour trois blocs de quatre heures pour un total de 12 heures minimalement. Une personne pourrait évidemment en faire encore plus. Il faut s’inscrire en ligne au jeseraibenevole2022.com.

Objectif ambitieux

Si le chiffre de 2000 bénévoles n’est pas atteint, l’équipe devra d’abord solliciter certains d’entre eux pour faire plus d’heures, mais ce ne serait pas idéal. «Un plan de contingence est prévu. On peut parler de diminuer les extras au besoin», a spécifié Mme Malenfant.

Les Jeux du Québec auront lieu du 3 au 11 mars 2023. Des épreuves et de l’hébergement prendront place dans les centres sportifs et dans des écoles de Saint-Pascal et La Pocatière.

L’école secondaire de Saint-Pascal sera transformée en site d’hébergement comparable au site principal de Rivière-du-Loup, avec sa Place des jeux, le but étant que les jeunes hébergés à Saint-Pascal qui pourraient être déçus de ne pas se trouver sur le lieu principal vivent la même expérience que ceux à Rivière-du-Loup. Des retombées sont attendues dans la région du Kamouraska.