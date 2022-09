Un CA rajeuni pour le Réseau des femmes professionnelles du KRTB

Après avoir revu la formule de réseautage, l’image du réseau ainsi que les modes de communication, le Réseau des femmes professionnelles a offert à ses membres l’opportunité de participer à des cellules de codéveloppement. Pour l’année 2022-2023, divers plans de partenariat sont présentés par le Réseau, une toute nouvelle façon pour les femmes de promouvoir leur entreprise ou leur organisme. Rappelons également la réforme de l’adhésion annuelle qui est désormais ouverte aux étudiantes, aux nouvelles arrivantes, aux retraitées et aux femmes professionnelles, ainsi que l’adhésion corporative pour les entreprises qui désirent inscrire plus d’une employée. Le CA espère ainsi démocratiser l’accès au réseau à toutes les femmes et susciter davantage de réseautage sur le territoire.

« Les deux dernières années nous ont fait réaliser plus que jamais l’importance pour les femmes de développer un réseau fort et solidaire. Le CA travaille depuis deux ans à la révision de ses fondements, et actualise ses manières de faire pour répondre aux besoins et intérêts des femmes d’aujourd’hui. Nous sommes fières des nouvelles orientations du réseau, plus axées sur la force d’être des femmes d’action, ensemble et solidaires », a dit Anastasia Luckenuick, présidente du conseil d’administration.